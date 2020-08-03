Фотовыставку проекта RT «Эпидемия с Антоном Красовским» покажут в Москве

Экспозиция откроется в Москве на Цветном бульваре. На ней будет представлено 30 фотографии Максима Авдеева. На снимках запечатлены медсестры и врачи, а также рабочие моменты, когда волонтеры и медперсонал оказывали помощь пациентам с COVID-19.

«Редакция RT закрылась на карантин одной из первых. Но мне показалось, что сейчас наш долг — зафиксировать это время. Не уходить, не запираться, а, наоборот, с камерой и микрофоном идти в „красные зоны“, на кладбища, летать на вертолетах санавиации», — поделился Красовский.