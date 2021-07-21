Выставка, посвященная Волге, открылась в Дубне. Авторами фотогалереи «Волга от истока до устья — с высоты птичьего полета» являются Андрей Востров и Валерий Безрученко.

Чтобы снять реку целиком, пилоты-фотографы пролетели более 60 тысяч километров. Они снимали в ясную погоду, дождь и при других ненастьях.

Источник фото: телеканал «360»

Фотографии уже с успехом показали в Твери, Самаре, Казани, Тольятти. Теперь в свой юбилейный год выставку принимает и Дубна.

Организаторы надеются, что она станет ярким культурным событием для всех горожан. Фотогалерея должна напомнить, что Волга — сокровище российской природы.

Источник фото: телеканал «360»

Протяженность реки — более 3,5 тысячи километров. Волга протекает по территории 15 субъектов Российской Федерации. Она идет от Валдая к Каспию.

Источник фото: телеканал «360»

Выставку «Волга от истока до устья — с высоты птичьего полета» к 65-летию Дубны организовала компания «Телесеть».