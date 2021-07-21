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    21 июля 2021, 09:38

    Фотовыставка «Волга от истока до устья — с высоты птичьего полета» открылась в Дубне

    Наза Салех Захи

    Выставка, посвященная Волге, открылась в Дубне. Авторами фотогалереи «Волга от истока до устья — с высоты птичьего полета» являются Андрей Востров и Валерий Безрученко.

    Чтобы снять реку целиком, пилоты-фотографы пролетели более 60 тысяч километров. Они снимали в ясную погоду, дождь и при других ненастьях.

    Фотовыставка «Волга от истока до устья — с высоты птичьего полета» открылась в Дубне | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Фотографии уже с успехом показали в Твери, Самаре, Казани, Тольятти. Теперь в свой юбилейный год выставку принимает и Дубна.

    Организаторы надеются, что она станет ярким культурным событием для всех горожан. Фотогалерея должна напомнить, что Волга — сокровище российской природы.

    Фотовыставка «Волга от истока до устья — с высоты птичьего полета» открылась в Дубне | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Протяженность реки — более 3,5 тысячи километров. Волга протекает по территории 15 субъектов Российской Федерации. Она идет от Валдая к Каспию.

    Фотовыставка «Волга от истока до устья — с высоты птичьего полета» открылась в Дубне | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Выставку «Волга от истока до устья — с высоты птичьего полета» к 65-летию Дубны организовала компания «Телесеть».