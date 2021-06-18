Фотовыставка в честь врачей открылась в Ямало-Ненецком автономном округе

Фотовыставка «Ямал гордится», посвященная медикам округа, открылась на главных площадках городов. Выставку организовали накануне Дня медицинского работника. Об этом сообщило агентство «Север-Пресс».

Для организации выставки власти региона провели 380 фотосессий. Фотографии находятся на лучших площадках региона. В Салехарде экспозицию разместили на главной пешеходной улице города — улице Ленина. В Ноябрьске более 100 снимков появились в досуговом центре «Нефтяник». Выставки открыли также в Надыме и Новом Уренгое.