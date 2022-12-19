Общество 19 декабря 2022, 18:41 Фотовыставка, приуроченная к 100-летнему юбилею газеты «Вечерняя Москва», открылась в Севастополе

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Газета «Вечерняя Москва» к своему 100-летнему юбилею подготовила фотовыставку для гостей и жителей Севастополя. Экспозиция расположилась на фасадах Дома офицеров Черноморского флота, сообщили на сайте газеты.

Фотовыставка расскажет об историческом становлении старейшего издания и его существовании в современное время.

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Отмечается, что сотрудничество газеты с Черноморским флотом ВМФ России длится более восьми лет.

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