Общество 19 мая 2023, 14:32 Фотовыставка о волонтерах Москвы открылась на Ходынском поле Фотовыставка «Время добра» открылась на Ходынском поле Сайт мэра и правительства Москвы

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На севере столицы открыли фотовыставку «Время добра». Экспозицию посвятили волонтерам, которые участвуют в социальных, культурных, патриотических, инклюзивных и других проектах города. Об этом сообщили на официальном сайте правительства и мэра Москвы.

По информации из источника, стенды с фотографиями установили под открытым небом по адресу: Ходынский бульвар, дом № 1. Увидеть более 30 снимков жители города смогут до 31 мая.

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Например, на них запечатлели зооволонтеров, которые помогают животным в приютах. На других — добровольцев первой Всероссийской спартакиады по летним видам спорта, участников акции в честь Дня России и многих других.

Под каждым фото размещен QR-код, который ведет на сайт и страницы «Мосволонтера» в социальных сетях.

Как подчеркнул директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит, уникальность волонтерства в Москве заключается в возможностях и разнообразии: люди всех возрастов, специалисты разных сфер — каждый найдет дело по сердцу.

Ранее в пресс-службе губернатора ЯНАО рассказали, что в этом году в экспедициях «Зеленой Арктики» планируют поучаствовать 84 волонтера из 32 регионов России.