Общество 21 июля 2023, 15:52 Фотовыставка конкурса «Лица труда» пройдет в Сочи в сентябре

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В рамках всероссийской недели охраны труда в Сочи пройдет фотовыставка конкурса «Лица труда», которую организовала «Комсомольская правда». Об этом сообщил сайт KP.RU.

На протяжении пяти лет издание собирало фотоработы, в центре которых трудящиеся люди. Совместно с «Партией Дела"жюри отобрали 50 лучших работ. С ними и смогут познакомиться посетители всероссийской недели охраны труда. Напомним, она будет проходить с 26 по 29 сентября. Основная площадка проведения — федеральная территория «Сириус».

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