Фотовыставку к Международному дню пропавших детей открыли в Москве. «Ушел и не вернулся», «Последний раз видели возле школы», «Пропал ребенок» — все эти фразы страшные, но для волонтеров они означают, что нужно незамедлительно отправляться на поиски.

Международный день пропавших детей — 25 мая. На Тверском бульваре разместили фотографии, которые во время работы сделали поисковые отряды. Выставку открыли до 1 июня.

Главная задача фотовыставки — привлечь внимание к важной социальной проблеме. Это отметил руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

Поисковый отряд „Лиза Алерт“ за годы своего существования получил более 22 тысяч заявок на пропавших детей. Абсолютное большинство мы находим, конечно, живыми Григорий Сергеев.

Такая выставка стала совместным проектом поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и торговой сети «Пятерочка».

Сами волонтеры говорят, что лучшие поиски те, которых не было, поэтому стараются предотвратить случаи, когда люди теряются. Один из таких проектов — «Островок безопасности», который расположен в каждом магазине «Пятерочка».

«Это специальное место, в которое может прийти дезориентированный человек. Наши сотрудники обучены и знают, что делать в этой ситуации. Ему обязательно помогут, дадут стул, воду. И с ним будут общаться, плюс позвонят на горячую линию и сделают все, чтобы этого человека нашли его близкие люди», — рассказала директор департамента маркетинговых коммуникаций сети «Пятерочка».

С помощью «Островка безопасности» дорогу домой нашли 1,7 тысячи человек. Большая часть из них — дети и пожилые люди.