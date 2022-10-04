Фотовыставка к Дню московской промышленности открылась на Арбате | 360°

Общество 04 октября 2022, 07:20 Поделиться Telegram

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Viber Фотовыставка к Дню московской промышленности открылась на Арбате Глава департамента Овчинский рассказал о выставке к Дню московской промышленности Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Фотовыставка о трудовых династиях столичных заводов и фабрик открылась на Арбате в преддверии Дня московской промышленности — 7 октября. Ее можно посетить до 31 октября. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Экспозицию организовали в рамках Недели московской промышленности проекта «Открой#Моспром». Помимо выставки, в городе пройдут забег для всех желающих, онлайн-экскурсия по производствам с участием медийных лиц и другие активности.

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«В городе функционирует более трех тысяч предприятий, на которых работает не одно поколение столичных промышленников. Каждая семья имеет уникальный опыт и традиции, и мы решили рассказать о них с помощью тематической фотовыставки», — рассказал Владислав Овчинский.

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По его словам, экспозиция отражает историю 20 трудовых династий, каждая из которых вложила значительные усилия в развитие промышленности Москвы. Глава департамента добавил, что посетители увидят фотографии 67 промышленников с 20 фабрик и заводов города. История некоторых предприятий, на которых они работали, началась еще до революции. Например, общий трудовой стаж работников ГК «Москабельмет» — семьи Бабиных-Плотниковых — 147 лет, а сотрудников холдинга «Объединенные кондитеры» — Тюневых — 125 лет.

Проект «Открой#Моспром», запущенный в марте 2019 года, объединяет множество форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные мероприятия. Аудитория проекта превышает десять миллионов зрителей. За время существования «Открой#Моспром» удалось организовать свыше 800 экскурсий более чем на 100 промышленных предприятий города и в их музеи.

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