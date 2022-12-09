Общество 09 декабря 2022, 13:21 Фотовыставка газеты «Вечерняя Москва» откроется в Севастополе 11 декабря

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Фотовыставка газеты «Вечерняя Москва» — наш век», приуроченная к 100-лентнему юбилею издания, откроется 11 декабря для гостей и жителей Севастополя.

Редакция газеты «Вечерняя Москва» уже много лет плодотворно сотрудничает с Черноморским флотом ВМФ России. Благодаря совместной работе было реализовано множество различных проектов по патриотическому воспитанию населения.

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Отмечается, что на фасадах Дома офицеров Черноморского флота в Севастополе с 11 декабря разместят фотографии, рассказывающие о долголетней истории развития газеты «Вечерняя Москва».

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