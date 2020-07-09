«Фотострана» рассказала, какие женские стрижки нравятся мужчинам

Они считают длинные волосы признаком женственности. 36% опрошенных рассказали, что предпочитают короткие стрижки, потому что это стильно и дерзко.

«Мне очень нравится, когда у девушки каре. А вообще — все женщины красивые и прекрасные, неважно, с какой стрижкой», — написал один из пользователей социальной сети. Оставшимся респондентам нравятся волосы средней длины.

Всего в исследовании приняли участие около 10 тысяч мужчин.

Ранее в рамках онлайн-опроса девушки назвали самые нелепые и глупые фразы, которые используют мужчины для знакомства. Одной из них стал вопрос «Как поживаешь?». Также в рейтинг провальных фраз попали «Ты такая особенная, ты не такая, как другие девушки», а также «Ты все еще вместе с тем парнем?». Помимо прочего, женщин приводит в недоумение, когда им говорят: «Почему ты такая грустная, ведь ты такая красивая?». Участницы эксперимента признались, что незнакомые мужчины нередко присылают им фотографии интимного содержания.