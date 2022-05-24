Депутат Бурматов назвал опасность нелегальных фотосессий с обезьянками

Обезьянки, с которыми часто предлагают сфотографироваться туристам, особенно на улицах южных городов, вряд ли могут быть распространителями оспы обезьян, но могут разносить еще более опасный вирус — бешенство. Об этом «Газете.ru» сказал первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

«Таких животных ввозят из сопредельных государств нелегально, без документов и ветеринарных паспортов. Зачастую эти животные являются переносчиками довольно серьезных заболеваний, в том числе передающихся от животного человеку. Самое распространенное — это бешенство», — сказал Бурматов.

Вирус бешенства несет за собой гарантированный летальный исход. Кроме того, животные, с которыми проводятся подобные фотосессии, часто содержатся в жестоких условиях. То же касается и нелегальных контактных зоопарков.