Общество 11 апреля 2023, 17:24 Фотопроект «Народная краса. Россия — глубокий образ» стартовал в Петербурге

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В Петербурге дан старт фотопроекту «Народная краса. Россия — глубокий образ», посвященному коренным народам России. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

В Русском географическом обществе открылась фотовыставка. На ней запечатлены представительницы малых народов в традиционных костюмах. На смелый шаг решились в общей сложности 12 девушек. Они представляют такие народы, как алтайцы, башкиры, буряты, калмыки, коряки, ненцы, саамы, тувинцы, хакасы, чукчи, эвенки и якуты. Всех девушек сфотографировали на фоне природных достопримечательностей.

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Проект реализовывали на протяжении двух лет. Фотограф Екатерина Кулакова искала моделей в землячествах, региональных театрах мод, студиях пластики и в Интернете. И ни одна из выбранных девушек не ответила отказом. Так же серьезно подошли и к созданию костюмов и грима. Все это имеет абсолютную этнографическую точность

«Уникальность проекта в том, что выбран наиболее привлекательный, особенно для молодежи, способ наглядно рассказать о сути многогранности и многонациональности нашей огромной России. Мы хотим привить любовь к ней. А красота проекта в том, что на снимках действительно можно лицезреть настоящих красавиц — современных, обаятельных, неотразимых», — сказал директор департамента всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» (петербургская штаб-квартира) Константин Мицкус.

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