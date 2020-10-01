Фотоловушка поймала медведей в столовой «Таганая»

Фотоловушка работает рядом с подкормочной площадкой. Аппарат фиксирует разных животных — лисиц, куниц, енотовидных собак, глухарей, которые приходят в лесную столовую. Накануне туда забрались три медведя — медведица и двое детенышей. Они отведали сладкого овса, яблок и семечек.

Столовая для зверей работает круглый год. Летом там устанавливается навес, тогда угощение не заметет снег. На Черной скале также стоит солонец для лосей.

Специальные таблички предупреждают отдыхающих о возможной встрече в парке с медведями. Руководство «Таганая» просит туристов вести себя вежливо, не пугать четвероногих и пернатых жителей леса. Посещать национальный парк можно круглый год. Недавно там построили новую тропу на маршруте «На краю леса» — для пионеров и пенсионеров.

Ранее в Сахалинской области бурый медведь сбил снимавший его квадрокоптер на берегу реки.