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    01 октября 2020, 14:07

    Фотоловушка поймала медведей в столовой «Таганая»

    Алена Макаренко

    Фотоловушка засекла трех медведей на Черной скале в национальном парке «Таганай» на Южном Урале. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу.
    Фотоловушка поймала медведей в столовой «Таганая»

    Фотоловушка работает рядом с подкормочной площадкой. Аппарат фиксирует разных животных — лисиц, куниц, енотовидных собак, глухарей, которые приходят в лесную столовую. Накануне туда забрались три медведя — медведица и двое детенышей. Они отведали сладкого овса, яблок и семечек.

    Столовая для зверей работает круглый год. Летом там устанавливается навес, тогда угощение не заметет снег. На Черной скале также стоит солонец для лосей.

    Специальные таблички предупреждают отдыхающих о возможной встрече в парке с медведями. Руководство «Таганая» просит туристов вести себя вежливо, не пугать четвероногих и пернатых жителей леса. Посещать национальный парк можно круглый год. Недавно там построили новую тропу на маршруте «На краю леса» — для пионеров и пенсионеров.

    Ранее в Сахалинской области бурый медведь сбил снимавший его квадрокоптер на берегу реки.

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