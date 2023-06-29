29 июня 2023, 16:45
Фотокорреспондент Хабаров провел профессиональный мастер-класс
Фотокорреспондент Виктор Хабаров провел в пресс-центре «Вечерней Москвы» профессиональный мастер-класс. Он прошел при поддержке столичного Департамента градостроительной политики, передала «Вечерняя Москва».
Виктор Хабаров рассказал, что удачные снимки получаются не за счет техники, а благодаря творческому потенциалу и мастерству фотографа.
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«При этом нельзя забывать, что снимает не техника и не палец человека, которым тот нажимает на кнопку, а голова фотографа», — подчеркнул Хабаров.
Журналистика
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