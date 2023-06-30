Общество 30 июня 2023, 15:51 Фотохостингу Shutterfly пригрозили блокировкой из-за детской порнографии Роскомнадзор внес в реестр запрещенных данных фотохостинг Shutterfly из-за детского порно Flickr

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Фотохостинг Shutterfly внесли в Единый реестр запрещенной информации, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора. Представители ведомства объяснили, что приняли такое решение из-за размещения на сайте материалов с детской порнографией.

Владельцу ресурса направили требования об удалении материалов, нарушающих нормы законодательства. В Роскомнадзоре подчеркнули, что выявили 37 страниц с изображениями эротического и порнографического характера, в которых действующими лицами выступают дети.

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«Роскомнадзор ограничит доступ к фотохостингу Shutterfly, если в течение суток сервис не удалит выявленные страницы», — отметили в ведомстве.

Пока обнаруженные данные внесли в Единый реестр запрещенной информации.

В апреле в тот же перечень внесли аккаунты 15 блогеров, включая скандально известного Некоглая, а также Егора Крида, Гусейна Гасанова и Андрея Бурима. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила, что руководство платформ Twitch, Telegram и Kick попросили ограничить доступ к страницам знаменитостей на территории России.