Фотографы запечатлели полнолуние на фоне «Лахта Центра» в Петербурге | 360°

Общество 10 октября 2022, 16:45 Поделиться Telegram

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Viber Фотографы запечатлели полнолуние на фоне «Лахта Центра» в Петербурге

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В Санкт-Петербурге местные фотографы успели запечатлеть «охотничье» полнолуние на фоне «Лахта Центра» вечером в воскресенье, 9 октября. Об этом сообщили «Невские новости».

Видео Кати Стрельниковой из сообщества «Астро Фото Болото» появилось на сайте центра.

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Эксперты утверждают, что название «Охотничья Луна» произошло от коренных жителей Северной Америки. В календаре индейцев говорилось, что Луна в октябре месяце сообщает о том, что пора отправляться на охоту.

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