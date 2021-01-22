Фотографы рассказали, можно ли спрогнозировать развод по свадебным фото

Определить по фотографиям, разойдутся молодожены или нет, почти не удастся. Так считает Антон Тайбарей.

«На снимках все обычно счастливые. Особенно сложно предсказать взаимоотношения между незнакомой парой. Другое дело, когда работаешь на празднике друзей. Тогда ты знаешь историю любви и можешь предположить, как долго продержится союз», — сказал он.

В практике фотографа были шикарные свадьбы, когда молодые влюбленно смотрели друг на друга, но вскоре он узнавал об их разводе.

Понять истинные чувства молодых также мешает скованность пары, рассказал фотограф Георгий Такулов.

«Многим парам тяжело раскрыться перед камерой, они чувствуют себя скованно. Задача моя эту скованность снять и помочь молодым запечатлеть свое счастье», — объяснил профессионал.

В день свадьбы человек порой ведет себя по одному сценарию, а потом меняется. Соответственно, все очень индивидуально, добавил Такулов.

Пандемия коронавируса сильно сказалась на свадебной индустрии: отменялись заказы, пропадали билеты. В сезоне была запланирована 21 свадьба, из них в итоге состоялось девять.

А фотограф Сергей Фисун считает, что эпидемическая ситуация помогла специалистам в этой области заняться саморазвитием.