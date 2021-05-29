Фотографов с животными не пустят на пляжи, где можно купаться

Фотографы с животными могут работать только на пляжах, которые не приспособлены для купания. Об ограничениях напомнил глава отдела госинспекции по маломерным судам МЧС Андрей Печенин.

Печенин обратил внимание, что новые единые правила пользования пляжами вступили в силу с 1 января 2021 года. Они устанавливают запрет приводить на пляжи животных. Исключение есть только для собак-поводырей.

«Что касается работы фотографов, что касается вообще посещения мест отдыха с животными, то мы устанавливаем данные ограничения лишь на пляжах, которые оборудуются специально для купания людей», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам специалиста, на пляжах, где разрешено купание, не должны находиться животные. Фотографам с животными можно работать на пляжах, где можно загорать и нет мест для купания. Там же могут гулять люди с собаками или другими животными.

Ранее Ura.ru сообщало об инциденте на городском пляже в Чебаркуле, где мужчина выгуливал медвежонка. После этого Министерство экологии региона начало проверку и обратилось в полицию и Роспотребнадзор.