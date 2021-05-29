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    29 мая 2021, 15:39

    Фотографов с животными не пустят на пляжи, где можно купаться

    Ольга Назаркина

    Фотографы с животными могут работать только на пляжах, которые не приспособлены для купания. Об ограничениях напомнил глава отдела госинспекции по маломерным судам МЧС Андрей Печенин.

    Фотографов с животными не пустят на пляжи, где можно купаться

    Печенин обратил внимание, что новые единые правила пользования пляжами вступили в силу с 1 января 2021 года. Они устанавливают запрет приводить на пляжи животных. Исключение есть только для собак-поводырей.

    «Что касается работы фотографов, что касается вообще посещения мест отдыха с животными, то мы устанавливаем данные ограничения лишь на пляжах, которые оборудуются специально для купания людей», — сказал он в интервью ТАСС.

    По словам специалиста, на пляжах, где разрешено купание, не должны находиться животные. Фотографам с животными можно работать на пляжах, где можно загорать и нет мест для купания. Там же могут гулять люди с собаками или другими животными.

    Ранее Ura.ru сообщало об инциденте на городском пляже в Чебаркуле, где мужчина выгуливал медвежонка. После этого Министерство экологии региона начало проверку и обратилось в полицию и Роспотребнадзор.