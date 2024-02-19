Общество 19 февраля 2024, 16:58 Фотография Александра Петросяна украсила первую полосу «Петербургского дневника»

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Газета «Петербургский дневник» начала сотрудничать со знаменитым фотографом Александром Петросяном. Его работа украсила первую полосу 19 февраля, сообщили на сайте издания.

Атмосферные фотографии Петросяна подчеркивают неповторимую красоту Петербурга. В редакции уверены, что профессионализм фотографа привнесет новое дыхание в проекты «Петербургского дневника».

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Отмечается, что также у Петросяна появилась собственная еженедельная рубрика в газете.