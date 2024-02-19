19 февраля 2024, 16:58
Фотография Александра Петросяна украсила первую полосу «Петербургского дневника»
Газета «Петербургский дневник» начала сотрудничать со знаменитым фотографом Александром Петросяном. Его работа украсила первую полосу 19 февраля, сообщили на сайте издания.
Атмосферные фотографии Петросяна подчеркивают неповторимую красоту Петербурга. В редакции уверены, что профессионализм фотографа привнесет новое дыхание в проекты «Петербургского дневника».
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Отмечается, что также у Петросяна появилась собственная еженедельная рубрика в газете.
Санкт-Петербург
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