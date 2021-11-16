Фотографии владельцев могут появиться в сертификатах о вакцинации в России

В России рассматривают возможность изменить сертификаты о вакцинации и дополнить их фотографией владельцев. Такая инициатива уже обсуждалась в Минцифры. По мнению некоторых экспертов, это позволит упростить процедуру проверки QR-кода в общественных местах.

О возможных дополнениях к сертификатам рассказал «Известиям» высокопоставленный федеральный чиновник. По его словам, фото в документе поможет сократить очереди там, куда вскоре можно будет попасть только при наличии QR-кода: это театры и концертные залы, фитнес-клубы и даже непродовольственные магазины. В таком случае сотрудникам заведений не нужно будет сверять данные с паспортом владельца.

Эксперты считают, что наличие фото действительно может избавить от некоторых проблем. Но при этом едва ли введение такого новшества поможет бороться с поддельными сертификатами.

На данный момент QR-код не содержит персональных данных. На устройстве видны только первые буквы ФИО, поэтому приходится сверять сертификат с паспортом. Как только в документе появится снимок, такая надобность исчезнет сама собой.

Пока, по словам источника, остается открытым вопрос о том, откуда будет поступать фото. Возможно, это будет кадр, добавленный самим пользователем на Госуслуги. Есть еще один вариант: что к сертификату будет прилагаться фотография из Единой биометрической системы (ЕБС) — как и Госуслуги, она поддерживается «Ростелекомом» и сейчас используется банками для удаленной идентификации клиентов.