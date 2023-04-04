Общество 04 апреля 2023, 18:38 Фотографа приговорили к принудительным работам за попытку хулиганства на 9 Мая Суд приговорил мужчину за попытку провести акцию с дымовыми шашками в цветах флага Украины ru.freepik.com

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Фотографа Григория Мумрикова приговорили к году и шести месяцам принудительных работ за попытку провести акцию в День Победы с распылением дымовых шашек в цветах национального флага Украины в Москве. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Дело Мумрикова рассматривал Тверской суд столицы. Мужчину признали виновным в покушении на хулиганство, совершенном организованной группой.

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По делу Мумриков проходил вместе с основным фигурантом Даниилом Ткаченко, который скрылся за границей. По версии следствия, распылить дым в цветах флага Украины они планировали у Красной площади. Акцию в итоге пресекли правоохранители.

Ранее суд приговорил жителя Крыма к 10 годам лишения свободы за поджог военкомата в Симферополе. Помимо этого, обвиняемый пытался взорвать железнодорожные пути. Для этого он заранее раздобыл противотанковую мину.