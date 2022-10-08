Фотограф рассказала, как сделать удачную осеннюю съемку | 360°

Общество 08 октября 2022, 08:17 Поделиться Telegram

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Viber Фотограф рассказала, как сделать удачную осеннюю съемку Фотограф Выганова: для съемки осенью нужна правильная одежда и хорошо выставленный свет freepik

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Для удачной осенней фотосессии нужно подобрать правильную одежду и хорошо выставить свет. Об этом RT рассказала фотограф Юлия Выганова.

«Для хороших фотографий нет плохой погоды. Если на улице пасмурно, это отличное время для прогулки с фотоаппаратом. Облака создают мягкий рассеянный свет, идеальный для портретов. Ветер же добавит кадру динамики», — сказала она.

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Если на небе солнце, то, чтобы не щуриться, лучше отойти в тень. Главное, «чтобы на лице не появлялась некрасивая рваная тень от листьев».

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«Если тени поблизости нет, просто попросите повернуться модель спиной к солнцу, так вы получите красивый контровой свет», — добавила фотограф.

В вопросе выбора одежды Выганова посоветовала отдать предпочтение натуральным тканям и природным оттенкам. Главным же секретом хорошей фотографии она назвала непринужденность.

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