Фотограф рассказала, как сделать удачную осеннюю съемку | 360°

Все новости

Важное

08 октября 2022, 08:57

НАК сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля

Спецоперация

08 октября 2022, 08:53

Стала известна дата выборов в органы власти российской Запорожской области

Реклама

Спецоперация

08 октября 2022, 08:45

ВСУ за час обстреляли три населенных пункта в ДНР из тяжелой артиллерии

Мир

08 октября 2022, 08:42

Поздравление Путину появилось на высотке Trump Tower в Майами

Происшествия

08 октября 2022, 08:29

Вертолет МЧС с тепловыми пушками и продуктами вылетел подтопленное село на Камчатке. Видео

Общество

08 октября 2022, 08:17

Фотограф рассказала, как сделать удачную осеннюю съемку

Общество

08 октября 2022, 08:02

Продажи сухпайка и тушенки выросли в России

Общество

08 октября 2022, 07:46

Стоянку с водой и пункты питания открыли в Керчи для водителей, застрявших перед Крымским мостом

Здоровье

08 октября 2022, 07:37

Диетолог рассказала, чем можно заменить сладости

Общество

08 октября 2022, 08:17

Фотограф рассказала, как сделать удачную осеннюю съемку

Фотограф Выганова: для съемки осенью нужна правильная одежда и хорошо выставленный свет

Читать 360tv в

Для удачной осенней фотосессии нужно подобрать правильную одежду и хорошо выставить свет. Об этом RT рассказала фотограф Юлия Выганова.

«Для хороших фотографий нет плохой погоды. Если на улице пасмурно, это отличное время для прогулки с фотоаппаратом. Облака создают мягкий рассеянный свет, идеальный для портретов. Ветер же добавит кадру динамики», — сказала она.

Реклама

Если на небе солнце, то, чтобы не щуриться, лучше отойти в тень. Главное, «чтобы на лице не появлялась некрасивая рваная тень от листьев».

Реклама

«Если тени поблизости нет, просто попросите повернуться модель спиной к солнцу, так вы получите красивый контровой свет», — добавила фотограф.

В вопросе выбора одежды Выганова посоветовала отдать предпочтение натуральным тканям и природным оттенкам. Главным же секретом хорошей фотографии она назвала непринужденность.

Комитет лесного хозяйства Подмосковья организовал челлендж «Поймай золотую осень за хвост!». Пять лучших снимков выберут в начале ноября, их авторы получат корпоративные подарки.

Фото

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама