Фотограф научил делать запоминающиеся фото с отпуска

Приемы, которые помогут сделать на отдыхе выразительные, привлекательные и запоминающиеся снимки, раскрыла официальный фотограф международного конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth Наталья Аксенова. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Главный из этих приемов — правильный взгляд.

«Самый главный секрет — это глаза. Если в глазах есть огонек, есть интерес и есть жизнь, то это залог удачного кадра, на который хочется смотреть. Я всегда прошу моделей представить, что объектив камеры или смартфона — это их любимый человек или любовник. Тогда они начинают заигрывать с ним глазами», — поделилась секретом профессиональный фотограф.

Кроме того, привлечь внимание поможет правильно выбранная поза. В кадре должно быть большое количество ломаных линий. Если объектив камеры захватывает руку или ногу, их стоит согнуть. Когда много углов в теле, фигура и кадр становятся интереснее. Однако важно помнить, что части тела, расположенные близко к объективу, визуально увеличиваются. Поэтому лучше отойти подальше от фотографа, чтобы вокруг оказалось больше воздуха.

Тип фотоаппарата не имеет особого значения. Отличное фото в отпуске можно сделать и на обычный смартфон, уверена Аксенова..

«Сейчас, наверное, сверхкачество фотоаппарата, хорошие стекла на хороших объективах многим и не нужны», — добавила специалист.

Раньше фотоаппараты красиво размывали задний фон. Однако теперь блогерам это не нужно, потому что им чем проще, тем лучше