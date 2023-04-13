Общество 13 апреля 2023, 18:34 Фотограф-натуралист Шатенев посоветовал при встрече с медведем поднять руки и двигаться плавно

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С наступлением весны медведи выходят из зимней спячки, и при случайной встрече с животным нужно сохранять осторожность. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал фотограф дикой природы, член Русского географического общества Константин Шатенев.

По его словам, медведи редко рассматривают человека в качестве добычи. При встрече они чаще стремятся уйти. Но некоторые правила все же лучше знать.

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Например, стоит поднять руки, чтобы казаться выше. Все движения должны быть плавными и спокойными, не нужно пытаться пугать зверя. По этой же причине не стоит кричать.

«Поэтому нужно просто поговорить с ним спокойным голосом. Животное понимает эти интонации и, скорее всего, уйдет», — сказал Константин Шатенев.

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