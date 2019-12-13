Фотограф из Сургута оценил решение суда по его иску против Black Star

Суд обязал музыкальный лейбл Black Star выплатить фотографу из Сургута Михаилу Батеневу 70 тысяч рублей за украденный снимок. Фотохудожник рассказал во время беседы с «360», что очень рад, что справедливость восторжествовала.

«Я доказал всем людям, что это моя фотография. Она принадлежит мне. Никаких документов и разрешений я не давал Black Star на использование обложки. Суд меня поддержал, и я очень-очень рад этому», — поделился своими эмоциями одержавший победу фотограф Батенев и заявил, что всегда нужно идти до конца, отстаивать свои права и не волноваться, если уверен в своей правоте. По его словам, нужно отстаивать свою интеллектуальную собственность.

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Адвокат Батенева Анжелика Решетникова отметила, что изначально иск заявили на три миллиона рублей, так как с февраля 2019 года по настоящий момент Black Star пользовался фотографией незаконно.

«Решение суд вынес в нашу пользу. Самая важная победа для нас, потому что за нами стояла практически вся масса фотографов России. Самое важное для нас решение, что суд обязал музыкальный лейбл Black Star удалить незаконно размещенную фотографию (Батенева — прим. ред.) со всего контента, включая клип», — подчеркнула Решетникова.

Михаил Батенев подал в суд на Black Star, так как лейбл украл его фотографию для обложки трека артиста Pabl.A — FaceTime. Ранее фотограф поделился с «360» тем, что это один из первых его арт-снимков и он ему очень дорог. Кроме того, Батеневу категорически не нравится песня, которую оформили его работой.