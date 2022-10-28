Фотограф из Хабаровска создал Грустяша, нового героя мемов | 360°

Общество 28 октября 2022, 15:39 Фотограф из Хабаровска создал Грустяша, нового героя мемов

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Хабаровский фотограф Дмитрий Гасан создал персонажа по имени Грустяш, который живет в соцсетях и реагирует на мировые и российские новости. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам Гасана, Грустяш — тот персонаж, который выражает российскую печаль.

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«Идея создания Грустяша мне пришла несколько лет назад внезапно. Я 10 лет жил в Питере и сейчас вернулся обратно в Хабаровск. На фоне, может быть, каких-то внутренних переживаний или еще чего-то у меня появилась такая проекция», — сообщил фотограф.

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Большая голова Грустяша говорит о том, что у него большой мозг. Он сидит в позе ждуна, поскольку много думает о жизни. В персонаже хабаровский фотограф воплотил себя и свои эмоции.