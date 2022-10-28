Фотограф из Хабаровска создал Грустяша, нового героя мемов | 360°

28 октября 2022, 15:39
Фотограф из Хабаровска создал Грустяша, нового героя мемов
Хабаровский фотограф Дмитрий Гасан создал персонажа по имени Грустяш, который живет в соцсетях и реагирует на мировые и российские новости. Об этом написал «ФедералПресс».
По словам Гасана, Грустяш — тот персонаж, который выражает российскую печаль.
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«Идея создания Грустяша мне пришла несколько лет назад внезапно. Я 10 лет жил в Питере и сейчас вернулся обратно в Хабаровск. На фоне, может быть, каких-то внутренних переживаний или еще чего-то у меня появилась такая проекция», — сообщил фотограф.
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Большая голова Грустяша говорит о том, что у него большой мозг. Он сидит в позе ждуна, поскольку много думает о жизни. В персонаже хабаровский фотограф воплотил себя и свои эмоции.
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