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    24 июля 2020, 13:20

    Фотограф из Екатеринбурга Илья Строков умер из-за COVID-19

    Александра Ломейко

    В Екатеринбурге из-за COVID-19 скончался известный фотограф и преподаватель Илья Строков. Последние недели своей жизни он провел в реанимации.

    Смерть Строкова от коронавируса подтвердили в основанной им фотошколе, сообщило РИА «Новости».

    «Да, скончался в реанимации», — сказал собеседник агентства.

    В реанимацию больницы № 40 Екатеринбурга 47-летнего фотографа перевели три недели назад. До этого он еще около пяти дней лежал в обычной палате.

    Фотошкола Илья Строкова, основанная в 2005 году, стала первым подобным учреждением в Екатеринбурге. За все годы существования обучение в ней прошли свыше 12 тысяч учеников.

    «Верьте — и все сбудется, делайте — и все сделается!» — написано на странице фотографа в социальной сети «ВКонтакте».

    У Строкова, по информации из открытых источников, остался 11-летний сын.

    На этой неделе из-за COVID-19 в регионе умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев. Последние дни он тоже провел в реанимации, подключенный к аппарату ИВЛ.

    Новости SMI.FM