Фотограф из Екатеринбурга Илья Строков умер из-за COVID-19

В Екатеринбурге из-за COVID-19 скончался известный фотограф и преподаватель Илья Строков. Последние недели своей жизни он провел в реанимации.

Смерть Строкова от коронавируса подтвердили в основанной им фотошколе, сообщило РИА «Новости».

«Да, скончался в реанимации», — сказал собеседник агентства.

В реанимацию больницы № 40 Екатеринбурга 47-летнего фотографа перевели три недели назад. До этого он еще около пяти дней лежал в обычной палате.

Фотошкола Илья Строкова, основанная в 2005 году, стала первым подобным учреждением в Екатеринбурге. За все годы существования обучение в ней прошли свыше 12 тысяч учеников.

«Верьте — и все сбудется, делайте — и все сделается!» — написано на странице фотографа в социальной сети «ВКонтакте».

У Строкова, по информации из открытых источников, остался 11-летний сын.

На этой неделе из-за COVID-19 в регионе умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев. Последние дни он тоже провел в реанимации, подключенный к аппарату ИВЛ.