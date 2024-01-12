Общество 12 января 2024, 14:33 Фотограф Горбунова назвала плохой свет главной ошибкой при фотосъемке

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Плохой свет приводит к испорченным кадрам и считается одной из главных ошибок во время фотосъемки. Об этом сообщила профессиональный фотограф, эксперт по фотопозированию Марина Горбунова сайту «Страсти».

По ее словам, неправильное освещение может добавить человеку возраст и подчеркнуть несовершенства фигуры. Для того, чтобы нравиться себе на фото, нужен мягкий свет без резких теней. Также испортить снимки может задержка дыхания во время щелчка фотоаппарата, сообщили «Дни.ру».

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«Это моментально замораживает и выражение вашего лица, и фигуру. Увы, не в самом лучшем виде», — отметила Горбунова.