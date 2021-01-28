Фотограф дал советы для хорошего фото на паспорт

В первую очередь красивой фотографию на паспорт делает свет, который ставит фотограф.

«Обычно место, где фотографируют, — это такая стеночка, когда человека сажают на фоне этой стены и вспышкой в лоб буквально „расстреливают“, а потом печатают фотографию на не самом хорошем принтере», — рассказал Вишневский.

Чтобы получить хороший снимок, для начала нужно серьезно подойти к выбору фотоателье. Во время съемки следует обратить внимание на то, как используется свет. Рекомендуется изучить примеры фотографий из того места, где думаете фотографироваться.

«Специалист, который будет вас фотографировать, может поставить свет лучше — не просто жесткая вспышка в лоб, там могут быть софтбоксы, студийные осветители. Такая фотография будет стоить чуть больше денег, но вам, в конце концов, с ней жить», — напомнил Вишневский.

Самый простой способ хорошо выглядеть без ретуши — выспаться.

«Чтобы круги под глазами не были вашим спутником на ближайшие десятки лет в самом главном вашем документе, чтобы лучше выглядеть и иметь лучший цвет лица, вы можете выспаться», — посоветовал Вишневский.

Он призвал не переживать из-за запрета на редактирование фотографий для паспорта. Ретушь таких снимков никогда не была качественной, уверен специалист.

«Нельзя сказать, что ретушь была замечательной, она, прямо скажем, была топорной: иногда убирались те самые особенности лица, из-за которых появилась поправка в регламенте», — добавил фотограф.

Ранее в силу вступил новый административный регламент МВД РФ по выдаче и замене российских паспортов. Теперь запрещено ретушировать и обрабатывать фотографии для документа. Также нельзя фотографироваться в цветных линзах, в очках с тонированными стеклами, в верхней и форменной одежде, а также в шарфах, закрывающих часть подбородка.