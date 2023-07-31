Общество 31 июля 2023, 21:30 Фотоаппараты Canon и батарейки Duracell добавили в список для параллельного импорта РИА «Новости»

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Фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony, а также батарейки Duracell внесли в обновленный список товаров для параллельного импорта. Об этом сказано в документе, с которым ознакомилось РИА «Новости».

Еще в перечне оказались бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein, а также запчасти для автомобилей Isuzu. При этом контактных лин Acuvue, как и предполагалось, в обновленном списке не оказалось.

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На прошлой неделе Министерство торговли и промышленности России утвердило обновленный список товаров для параллельного импорта. Этот документ в ближайшее время планируют передать в Министерство юстиции.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов ранее заявил, что на «российских полках» в торговых сетях могут представить бытовую технику. Также для размещения рассматриваются косметика, бытовая химия, средства гигиены и парфюмерия.