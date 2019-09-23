Фото школьницы из Коломны признали лучшим на конкурсе Русского географического общества

Школьница Даша Румянцева из Коломны приняла участие в фотоконкурсе Русского географического общества (РГО).

Источник фото: телеканал «360»

Снимок Даши высоко оценили не только члены жюри РГО, но и министр обороны России Сергей Шойгу. Он вручил школьнице фотоаппарат Fujifilm. А в родной Коломне девушке предложили организовать персональную выставку.

Сочные кукурузные побеги на фоне неба девушка запечатлела по пути на дачу, недалеко от Озер. Фото стало победителем конкурса Русского географического общества. Сейчас школьница уже готовится к персональной выставке в Коломне.

Источник фото: Дарья Румянцева

Традиционный взгляд на фотоискусство прослеживается у Даши во всем. Она не снимает то, что обычно так нравится аудитории в Instagram. Она предпочитает пейзажи, особенно коломенские. Девушка не любит тщательно отредактированные снимки, обожает черно-белые кадры, а еще — фото на пленочные аппараты. Но пока, говорит Даша, эту технику она не освоила.

Даша говорит, что ей нравится, когда в снимках чувствуется жизнь и непосредственность. Может поэтому, ее главные модели — это животные. Поймать ракурс бывает трудно, но звери, в отличие от людей, не пытаются казаться в кадре кем-то другим. Фото лошадей особенно выделяются в ее портфолио.

«Очень красиво получается, я всегда довольна результатом. Очень теплая такая фотография, прямо чувствуется, что она солнечная», — говорит Даша Румянцева.

Секрет удачных снимков — в полном взаимодействии с моделью. С пяти лет Даша в седле, и до сих пор не может определиться, чем будет заниматься дальше — конным спортом или фотографией. Все получается одинаково хорошо.

Источник фото: телеканал «360»

Возможно, девушка сумеет совместить оба своих увлечения и станет фотографом-анималистом, а пейзажи будет снимать для души.