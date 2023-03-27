Общество 27 марта 2023, 15:57 Фото с места гибели Гагарина впервые показали россиянам Госархив опубликовал снимки с места гибели первого в мире космонавта Юрия Гагарина Российский государственный архив научно-технической документации

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Российский государственный архив научно-технической документации впервые опубликовал фотографии с места гибели первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Они появились на сайте организации.

На кадрах можно увидеть обломки фюзеляжа МиГ-15УТИ, на котором летели Юрий Гагарин и военный летчик Владимир Серегин. Фотографии сделаны 28 марта 1968 года — на следующий день после авиакатастрофы.

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Кроме того, обнародованы снимки стендов с газетами, на первых полосах которых сообщалось о смерти Гагарина и Серегина. Также архив опубликовал фото с государственных похорон.

Юрий Гагарин и Владимир Серегин погибли 27 марта 1968 года рядом с деревней Новоселово Киржачского района Владимирской области. Они выполняли тренировочный полет на самолете МиГ-15УТИ. Прощание с летчиками прошло 30 марта 1968 года.