Фото разбитой машины каршеринга, наполненной попкорном, оказалась фейком

В Санкт-Петербурге очевидцы сообщили, что молодые люди прокатились в автомобиле «Яндекс. Драйва», врезались во что-то и убежали. В соцсетях разлетелись фотографии с поврежденной машиной, наполненной попкорном. Но в компании утверждают, что это фотошоп, сообщило издание «Подъем».

По словам местных жителей, авария произошла на Васильевском острове. Якобы в автомобиле ехали блогеры и снимали видео. Но в «Яндексе» заявили, что машина в ДТП не попадала, а кадры скорректировали с помощью фотошопа.

По данным группы «Вконтакте» «Петербург в отражении», блогеры сняли машину по фейковому аккаунту и набили попкорном, чтобы выяснить, сработает ли он в качестве подушек безопасности.

«Это фотошоп: вместо бампера Renault Kaptur кто-то пририсовал бампер разбитого Volkswagen Polo», — сообщил представитель компании.

Источник фото: «ВКонтакте»

Однако нет информации о свидетелях, которые якобы видели аварию с участием автомобиля каршеринга.

В начале апреля в Москве на улице Орджоникидзе произошла смертельная авария с участием каршеринга и такси. По предварительным данным, в результате погибли два человека. Причина аварии не сообщается.