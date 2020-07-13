Фото из томского морга испугали горожан. Теперь там повесят камеры и не будут пускать посторонних

В моргах Томска установят порядок доступа и внедрят круглосуточное видеонаблюдение после скандальной публикации фотографий «с трупами». Об этом рассказал губернатор региона Сергей Жвачкин в социальных сетях областного депздрава.

Жвачкин пояснил, что в Томске создали специальную комиссию по расследованию инцидента. Удалось выяснить, что фото сделал сотрудник одной из похоронных компаний, который часто работал в морге и хорошо знал все служебные помещения.

Снимки разлетелись по соцсетям и некоторым СМИ, причем авторы публикаций указывали, что в мешках — погибшие от коронавируса, а морги Томска настолько переполнены, что тела уже некуда складывать. Оперштаб опроверг эту информацию и сообщил, что в мешках была сложена ветошь.

Как фото оказались в общем доступе и зачем вообще снимал служебные помещения сотрудник похоронной фирмы — разберется комиссия.

«В организации не было порядка, регламентирующего посещение морга посторонними лицами, видимо, предполагалось само собой разумеющимся, что фото-, видеосъемок здесь делать нельзя», — добавил губернатор Томской области.

Ранее за организационный бардак в морге Жвачкин уволил главу областного депздрава Александра Холопова.