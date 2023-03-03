Общество 03 марта 2023, 15:20 Фото- и видеосъемку в российских школах хотят позволять только с разрешения учителей Комитет Госдумы начал работать над проектом о запрете фото- и видеосъемки в школах РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы начали разрабатывать законопроект о запрете фото- и видеосъемки на уроках, рассказала РИА «Новости» глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова. По ее словам, документ предполагает, что съемку можно будет проводить только в отдельных случаях и с разрешения.

«Как предложение [законопроект] родился из обращения педагогов», — пояснила Казакова.

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По ее словам, учителя считают, что с видео- и фотосъемкой на уроках следует «заканчивать», нужно заниматься обучением.

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Глава комитета уточнила, что в случаях, если съемка нужна в образовательных целях, ее могут разрешать, но с одобрения педагога или администрации школы.

Как поступать, если на уроках происходит конфликт, Казакова не уточнила. Вместе с тем часто школьники снимают на видео именно такие происшествия.

Так было несколькими днями ранее, когда учитель московской школы выволок из класса восьмиклассника и ударил его в коридоре. Другой случай произошел в Краснодарском крае, где педагог избил учеников ремнем.