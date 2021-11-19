Фото блогеров без штанов на фоне храма прокомментировали в Санкт-Петербургской епархии
Представитель Санкт-Петербургской епархии Родоманова: «На каждую выходку блогера не хватит реагирования»
Руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской епархии Наталья Родоманова в разговоре с «Ридусом» прокомментировала выходку двух пользователей Instagram. Молодые люди сфотографировались со спущенными штанами на фоне храма Спаса-на-Крови.
Родоманова сообщила, что епархия не планирует реагировать на провокации хулиганов.
«Ничего мы не собираемся предпринимать. На каждую выходку блогера не хватит вообще реагирования. Это как-то не очень умно на самом деле», — сказала она.
Полиция проводит проверку по факту публикации фотографии.