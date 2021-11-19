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    19 ноября 2021, 14:34

    Фото блогеров без штанов на фоне храма прокомментировали в Санкт-Петербургской епархии

    Представитель Санкт-Петербургской епархии Родоманова: «На каждую выходку блогера не хватит реагирования»

    Полина Гребенщикова

    Руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской епархии Наталья Родоманова в разговоре с «Ридусом» прокомментировала выходку двух пользователей Instagram. Молодые люди сфотографировались со спущенными штанами на фоне храма Спаса-на-Крови.

    Родоманова сообщила, что епархия не планирует реагировать на провокации хулиганов.

    «Ничего мы не собираемся предпринимать. На каждую выходку блогера не хватит вообще реагирования. Это как-то не очень умно на самом деле», — сказала она.

    Полиция проводит проверку по факту публикации фотографии.