Фото блогеров без штанов на фоне храма прокомментировали в Санкт-Петербургской епархии

Руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской епархии Наталья Родоманова в разговоре с «Ридусом» прокомментировала выходку двух пользователей Instagram. Молодые люди сфотографировались со спущенными штанами на фоне храма Спаса-на-Крови.

Родоманова сообщила, что епархия не планирует реагировать на провокации хулиганов.

«Ничего мы не собираемся предпринимать. На каждую выходку блогера не хватит вообще реагирования. Это как-то не очень умно на самом деле», — сказала она.

Полиция проводит проверку по факту публикации фотографии.