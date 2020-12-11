Фото актрисы разместили на баннере с защитниками Ленинграда. Это пообещали исправить

В Санкт-Петербурге появилось 14 баннеров с защитниками Ленинграда. Но вместо героя СССР Алии Молдагуловой на плакате разместили фотографию актрисы Айтурган Темировой. Ошибку уже пообещали исправить.

На баннер с фотографией не того человека обратила внимание местная жительница Жанар Кусаинова.

«Мы с дочкой живем рядом с площадью Мужества. Я увидела, что вместо [снайпера] Алии Молдагуловой там разместили фотографию актрисы, которая ее играла. Эта актриса, Айтурган Темирова, очень известная. Кстати, она еще жива», — рассказала женщина Znak.com.

По словам Кусаиновой, она позвонила в Дом национальностей, где ей заявили: «А какая разница? Они же похожи». В итоге женщина потребовала поменять фотографию и пообещала в противном случае обратиться в суд и прокуратуру.

Источник фото: vk.com

Ошибку на баннере допустила организация-подрядчик, пояснил «Российской газете» первый заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Алексей Силкин. Всего по городу 14 плакатов этого типа, которые в ближайшее время заменят на правильные. В ситуации будут разбираться.