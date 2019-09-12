Форвард «Краснодара» поблагодарил полицейских за возвращение украденных часов

«Очень рад, что смогли найти часы. Конечно, не все, но половину», — признался бразилец.

По данным информагентства, у футболиста украли из квартиры дюжину наручных часов, общая стоимость которых составляет 23 миллиона рублей. Правоохранители нашли вора благодаря записям с камер видеонаблюдения и показаниям свидетелей.

После задержания выяснилось, что злоумышленник успел продать часть похищенного. Остальное он спрятал в заброшенном доме. Законный владелец получил имущество обратно.