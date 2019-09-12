  • Форвард «Краснодара» поблагодарил полицейских за возвращение украденных часов

    12 сентября 2019, 20:43

    Артур Блянихов

    Бомбардир краснодарских «быков» Арикленес да Сильва Феррейра, более известный как Ари, поблагодарил сотрудников полиции за возвращение трофейных часов, которые у него украл квартирный вор. Об этом сообщило РИА ФАН.

    «Очень рад, что смогли найти часы. Конечно, не все, но половину», — признался бразилец.

    По данным информагентства, у футболиста украли из квартиры дюжину наручных часов, общая стоимость которых составляет 23 миллиона рублей. Правоохранители нашли вора благодаря записям с камер видеонаблюдения и показаниям свидетелей.

    После задержания выяснилось, что злоумышленник успел продать часть похищенного. Остальное он спрятал в заброшенном доме. Законный владелец получил имущество обратно.