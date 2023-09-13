Общество 13 сентября 2023, 12:18 Форум-выставка «Карьера vs бизнес» пройдет в Москве Сергунина: форум-выставку «Карьера vs бизнес» проведут в Москве 21 и 22 октября Сайт мэра и правительства Москвы

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На площадке столичного кластера «Ломоносов» 21 и 22 октября пройдет форум-выставка «Карьера vs бизнес». В рамках мероприятия проведут мастер-классы, лекции и многое другое. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«В этом году посетителей ждут выставки компаний-работодателей, бизнес-игра среди университетских команд, лекции, консультации и многое другое», — рассказала она.

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Сергунина уточнила, что программа будет состоять из двух тематических блоков — «Практикуй» и «Предпринимай».

В рамках первого участники узнают о том, как правильно составить резюме, повысить свои навыки и построить карьеру. В рамках второго блока — с чего начать свое дело и продвигать личный бренд.

Кроме этого, для всех гостей проведут розыгрыш призов.

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