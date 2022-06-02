Форум «Тульская область — территория семьи» прошел в регионе 1 июня, в День защиты детей. Об этом сообщила Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В мероприятии приняли участие около двух тысяч детей и их родители, а также представители общественных организаций, и специалисты в сфере правовой, социальной и психологической помощи.

Для родителей на форуме работали тематические площадки, а также передвижной здравпункт и мобильный центр занятости. Детям организовали развлекательную программу с цирковым представлением и подарили сладкие подарки.