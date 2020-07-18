Форум «Территория смыслов» стартует в подмосковном Солнечногорске 18 июля

18 июля в подмосковном Солнечногорске откроется всероссийский форум «Территория смыслов». На первой неделе проведут смену «Амбассадоры Форума», она завершится 24 июля.

В мероприятиях первой смены примут участие представители форумов прошлых лет. Они смогут вместе со своей командой в онлайн-формате посещать лекции и задавать вопросы спикерам. Пока не ясно, сколько человек смогут приехать на форум лично, все зависит от ситуации с распространением коронавируса, передают РИА «Новости».

Всего до 2 сентября организаторы планируют провести шесть смен, посвященных разным темам. Среди них: «Гражданское общество», «Политика и сетевые лидеры», «Вызовы образования», «Служение Отечеству», «Цифровая экономика», сообщается на сайте мероприятия.

Всероссийский форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года. В прошлом сезоне впервые местом проведения мероприятий форума было выбрано Подмосковье. Перед участниками выступили известные личности, например, в прошлом году на форум приехали лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, официальный представитель МИД России Мария Захарова и другие.