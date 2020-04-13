Форум «Таврида» начал прием заявок на участие

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» объявил об открытии набора. Он должен стартовать в Крыму уже этим летом.

Для участия надо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия, заполнить анкету и подать заявку. К ней необходимо прикрепить видеовизитки и ссылки на портфолио.

«Таврида» ждет у себя в гостях студентов, аспирантов, преподавателей, экспертов, сотрудников и руководителей профильных организаций и всех людей творческих профессией от 18 до 45 лет. Речь идет об актерах, режиссерах, художниках, музыкантах, хореографах, писателях. Они должны быть либо россиянами, либо иностранцами с хорошим русским языком.

Человек должен выбрать для себя одну из антишкол. Это может быть театральная антишкола, антишкола классической музыки, антишкола кино, антишкола литературы и медиа и другие. Подробнее со списком всех дисциплин можно познакомиться на портале «Тавриды». Организаторы обещают гранты до трех миллионов рублей.

Планируется, что «Таврида-2020» пройдет в Судаке с 1 июня по 10 октября. Однако из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране даты могут перенести.

Форум «Таврида» проходит в Крыму с 2015 года. В нем участвовали 17 000 человек.