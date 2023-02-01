Общество 01 февраля 2023, 13:18 «Форум свободной России» объявили нежелательной организацией Генпрокуратура признала нежелательной организацией литовский «Форум свободной России» РИА «Новости»

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Литовский «Форум свободной России»* признали в России нежелательной организацией. Он угрожает конституционному строю и безопасности страны, сообщили в Генпрокуратуре.

Надзорное ведомство собрало материалы и провело проверку, по результатам которой решило признать организацию из Литвы нежелательной на территории России. Информацию передали в Минюст, для того чтобы внести «Форум свободной России»* в список нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций. По данным на 13:00 1 февраля, перечень еще не обновили.

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«Деятельность <…> представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации», — объяснила пресс-служба Генпрокуратуры.

«Форум свободной России»* позиционирует себя открытой независимой площадкой для оппозиционеров, на которой обсуждают геополитику, пути выхода из политического и экономического кризисов.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.