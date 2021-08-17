Форум «Среда для жизни» стартует в Нижнем Новгороде 25 августа

В Нижнем Новгороде известные градостроители, архитекторы, девелоперы и предприниматели соберутся на форуме «Среда для жизни». На мероприятии, которое стартует 25 августа, обсудят лучшие работающие в регионе практики и привлекут к ним местных жителей.

Неравнодушные люди уже продемонстрировали свое влияние на принятие градостроительных решений. Заместитель генерального директора фонда «ДОМ.РФ» Антон Финогенов назвал подобную ситуацию нормальной.

«И умение их выслушать, умение их правильно интегрировать в работу для того, чтобы это повысило качество, а не просто затянуло процесс до бесконечности, — очень важный момент, которым наш форум всегда гордится. Мы в рамках форума такую работу тоже в очередной раз проведем», — сказал он.

Главной темой форума станет «Город и вода». Собравшиеся обсудят, как интегрировать реки и водоемы в мегаполисы и поселения.

«Среда для жизни» ежегодно проходит в разных городах России. Ранее форум открывался в Великом Новгороде, Калининграде, Саратове и Иннополисе. В этом году дата проведения мероприятия совпадает с 800-летием Нижнего Новгорода, поэтому выбор площадки изначально был очевидным.

«Это создание практически целой системы общественных пространств — современных и учитывающих экологические требования, экологический подход. Кроме того, в городе запускается целый ряд интересных проектов реконструкций, в том числе исторической застройки близ водного фронта. И нам бы очень хотелось, чтобы Нижний Новгород своим примером показал, что такие проекты важно и нужно запускать», — заметил Антон Финогенов.

Результатами прошлых форумов стали важные проекты городского развития: например, разработка стандарта комплексного развития территорий в 2016-м и методика расчета индекса качества городской среды в 2017 году. Цели на 2021-й тоже амбициозные: создать новые центры притяжения.

Стартует форум 25 августа. Обсуждение начнется с темы проектирования городских ландшафтов с опорой на водно-зеленые ресурсы. Участники поделятся опытом развития прибрежных зон и прокомментируют первые результаты внедрения закона о комплексном развитии территорий. В первый день «Среды для жизни» расскажут о том, как заинтересовать инвесторов и вовлечь их в процесс развития городов. Итоги подведут 26 августа.