Форум «Сильные идеи для нового времени» позволит каждому внести вклад в развитие России

Лучшие предложения по развитию страны представят на форуме «Сильные идеи для нового времени». Форум организует Агентство стратегических инициатив совместно с фондом «Росконгресс».

Целью форума является отбор и реализация 100 сильных идей, призванных внести значимый вклад в достижение национальных целей до 2030 года.

Сбор идей для форума продлится до 22 апреля. Важной частью подготовки является организация процесса сбора и рассмотрения идей в регионах при участии местных органов власти, а также профессиональных и отраслевых сообществ, институтов развития, образовательных организаций и бизнеса. Презентации идей от регионов планируются на очных мероприятиях форума уже в июле.

Агентство стратегических инициатив обеспечит возможность поддержки идей в федеральных органах власти, а также российскими и зарубежными организациями-партнерами.