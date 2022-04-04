Форум «Сильные идеи для нового времени» позволит каждому внести вклад в развитие России
Агентство стратегических инициатив анонсировало форум «Сильные идеи для нового времени»
Лучшие предложения по развитию страны представят на форуме «Сильные идеи для нового времени». Форум организует Агентство стратегических инициатив совместно с фондом «Росконгресс».
Целью форума является отбор и реализация 100 сильных идей, призванных внести значимый вклад в достижение национальных целей до 2030 года.
Сбор идей для форума продлится до 22 апреля. Важной частью подготовки является организация процесса сбора и рассмотрения идей в регионах при участии местных органов власти, а также профессиональных и отраслевых сообществ, институтов развития, образовательных организаций и бизнеса. Презентации идей от регионов планируются на очных мероприятиях форума уже в июле.
Агентство стратегических инициатив обеспечит возможность поддержки идей в федеральных органах власти, а также российскими и зарубежными организациями-партнерами.