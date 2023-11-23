Общество 23 ноября 2023, 12:01 Форум регионов России и Белоруссии проведут в Нижнем Новгороде

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Летом в 2025 году в Нижнем Новгороде намерены провести XII Форум регионов России и Белоруссии. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина.

Он отметил, что идею провести форум одобрила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Губернатор заявил, что уверен в проведении форума на самом высоком уровне.

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Отмечается, что в следующем году мероприятие пройдет в Витебске.

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