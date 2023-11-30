Общество 30 ноября 2023, 15:47 «Форум работающей молодежи» стартовал в Петербурге

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Шестой ежегодный «Форум работающей молодежи» открылся в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие 300 человек, сообщили на сайте телеканала «Санкт-Петербург».

В рамках мероприятия обсуждаются возможности, где молодежь могла бы реализовать себя на крупных предприятиях города. На мероприятии начинающие специалисты могут пообщаться в формате живого диалога с работодателями.

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Участники форума в ходе дискуссий отметили, что организациям необходимо развивать корпоративную среду и предоставлять работникам возможность повышать квалификацию.