Общество 12 сентября 2023, 17:30 Форум, приуроченный к Международному дню памяти жертв фашизма, открылся в Москве

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В Москве открылся Международный антифашистский форум — 2023, приуроченный к Международному дню памяти жертв фашизма. Его начали проводить в российской столице с 1995 года, сообщила Общественная Служба Новостей.

Как рассказал член-корреспондент РАН, профессор Николай Махутов, на форуме высказались о недопустимости фальсификации и искажениях истории Великой Отечественной и Второй мировой войны.

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Участники мероприятия приняли решение направить резолюцию Форума в Организацию Объединенных наций, Межпарламентскую Ассамблею СНГ, ОДКБ, а также в посольства зарубежных государств в России.