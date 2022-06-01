Форум недвижимости «Движение» стартовал в Сочи

Макроэкономисты и девелоперы теперь вместе строят экономику. Проблемы и пути решения они обсуждают на форуме «Движение», который начался в Сочи.

Там собрались около 1300 участников.

«Сейчас задача застройщиков кооперироваться, собираться вместе и придумывать новые технологии, как работать в тех самых условиях неопределенности, которые есть. И мы являемся именно такой объединяющей площадкой, где эти технологии создаются», — рассказал основатель форума Илья Пискулин.

Форум разделен на пять тематических секций: «Архитектура и продукт», «Управление», «Маркетинг», «Продажи» и «Управляющая компания». В рамках своей программы участники не просто зачитывают доклады, а детально рассматривают все возможные инструменты.

Я видел многие доклады. Они призывают к тому, чтобы вспомнить о том, о чем обычно в хлебные времена все забывают. Знаете, вот есть такая фраза у [Эрнеста] Хемингуэя в книге «Старик и море»: «Всякий в мае рыбак». И вот сейчас не май на строительном рынке, и наша задача — этот май самостоятельно приблизить. И это можно сделать не цифровыми технологиями, а только руками команд, которые работают у застройщиков Илья Пискулин.

Коммуникационный партнер форума — медиахолдинг МАЕR. Он запустил уникальную трансляцию: ключевые цитаты спикеров появляются на медиафасадах в России в онлайн-режиме. В компании рассказали, где искать новую аудиторию и что предложить текущей.

«Мы сегодня начинаем транслировать тезисы в прямой трансляции этого форума. На всю страну. Чтобы во всех городах-миллионниках, в Москве и Питере, могли увидеть, какие новые решения будут применены строительным рынком в ближайшее время», — сказал генеральный директор медиахолдинга МАЕR Константин Майор.

Главная цель форума — импортозамещение в строительном бизнесе. Медиахолдинг МАЕR и форум «Движение» подписали меморандум о сотрудничестве. Они вложат 100 миллионов рублей в продвижение застройщиков.

Целый год на цифровых экранах будут рассказывать о мерах господдержки на первичном рынке, лучших ипотечных программах и не только.

Форум продолжается, после всех обсуждений в дискуссию вступят девелоперы — с макроэкономической повесткой. Итоги подведут 3 июня.