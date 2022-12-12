Общество 12 декабря 2022, 16:55 Форум народного единства проведут в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде 14 декабря пройдет форум народного единства «Государственная национальная политика Российской Федерации. Региональные практики: традиции и новые вызовы». Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

На мероприятии участники обсудят актуальные вопросы и проблемы этнокультурного развития народов России, а также обменяются опытом в сфере разработки государственной национальной политики.

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Участниками форума станут руководители федеральных и региональных органов власти, правоохранительных органов, национально-культурных общественных объединений, средств массовой информации и другие.

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